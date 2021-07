Immobile polemico sui social risponde alle critiche: «Continuate a parlare, io a vincere»

Lunedì 12 Luglio 2021, 16:27

Il cammino di Ciro Immobile con la Nazionale azzurra non è mai stato semplice, tutt'altro. Indiziato numero due, dopo Gianpiero Ventura, per non qualificazione ai Mondiali del 2018 in Russia (no, non abbiamo ancora dimenticato), l'attaccante della Lazio è stato preda di commenti poco carini anche a Euro 2020. Ma intanto la coppa l'ha riportata nella sua Roma.

Immobile sui social: «Continuate a parlare, io continuo a vincere»

E il sassolino dalla scarpa, Immobile se l'è levato sui social. Prima ha postato una foto su Instagram con la coppa europea sorridente: «Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d'Europa - scrive -. Quando devi sognare fallo in grande a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso». E poi manda una frecciatina neanche troppo velata ai suoi 'haters': «In nemmeno un anno Scarpa d'oro e campione d'Europa, continuate a parlare nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone», polemizza sulle storie sempre del social di Mark Zuckerberg.