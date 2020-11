Fermo, Immobile. Ciro attende con ansia l’ultimo tampone. Altre 24 ore per conoscere la sua sorte. Niente Polonia e Bosnia, sabato è stato depennato definitivamente dalla Nazionale, ma il bomber vuole comunque tornare a giocare. Stamattina scade il decimo giorno della sua quarantena domiciliare, la sua vittoria dipenderà dal prossimo test molecolare. I compagni lo hanno effettuato ieri, anche il diesse (positivo dal 6 novembre) Tare, lo ripeteranno giovedì a due giorni dalla sfida di Crotone. Toccherà oggi a Immobile, il risultato di domani sarà fondamentale. Non ne può più, l’attaccante, si sente in catene. E’ prigioniero perenne del famoso gene “N”.

LABORATORI

Era risultato negativo a due tamponi effettuati privatamente in due laboratori riconosciuti dalla Regione, sabato ha prevalso la positività riscontrata dall’Asl nelle gerarchie. Le provette continuano a ballare, così Ciro non sa più che pensare. Combatte da 20 giorni, nonostante non abbia contagiato nessun compagno né un familiare. La moglie Jessica e le figlie gli stanno vicino per non farlo abbattere, ma lui prega e spera domani di uscire finalmente dal tunnel. Non vede l’ora di tornarsi ad allenare, anche perché questo maledetto calvario gli ha fatto perdere la condizione. E’ fermo dal secondo tempo a Torino in cui si era conquistato il rigore. Per questo, anche se dovesse avere finalmente il via libera, difficilmente sabato pomeriggio sarà titolare. Per fortuna almeno Muriqi si è rianimato in Kosovo (due gol) sotto rete. Caicedo cerca invece il quarto centro in quattro gare consecutive, un record personale lì dove tre anni fa aveva fatto sfumare con uno scavetto la Champions biancoceleste: «Speriamo parta dall’inizio», ironizza Ursino, ds del Crotone, pensando agli ultimi gol last minute dell’attaccante.



Non è il giorno decisivo solo per Immobile, anche Strakosha attende il tampone. Reina fra i pali non lo sta facendo rimpiangere, così in tanti non si sono accorti che Thomas manca fra i pali da quasi un mese. Dopo il Borussia, appena una panchina a Torino per poi riscomparire. Come Immobile fermato dalla Uefa due volte. Per Futura Diagnostica lui è sempre stato negativo, ma nei tamponi del Campus Biomedico e sopratutto in quelli riprocessati al Moscati d’Avellino sarebbe invece risultato l’unico positivo da rivedere. Tanto che la perizia nelle ultime ore si starebbe concentrando parecchio sul portiere, non ancora mai tornato al suo posto nelle sedute. Dalla Lazio non trapelano notizie, ma per tornare sul terreno servono comunque delle visite. Quelle d’idoneità a cui si è sottoposto Leiva in Paideia, da ieri finalmente a disposizione.



INDAGINI

Uno di nuovo dentro, due fuori ancora ad attendere l’Asl per rientrare. Eccoli i tre casi sotto l’occhio del ciclone, sopratutto per l’allenamento pre-Zenit, che avrebbe messo il protocollo (insieme alle comunicazioni all’Asl) in discussione. Non è arrivata ancora nessuna nuova convocazione, la Procura Federale continua a lasciar trapelare che non ascolterà nessun giocatore, ma tutto può succedere (probabilmente sarà Lotito ad essere ascoltato in settimana). Adesso a via Campania attendono le prime carte ufficiali da Avellino per decidere come procedere. Prima della notifica della chiusura delle indagini e l’eventuale deferimento potrebbero aggiungersi elementi per ampliare o modificare ogni attuale valutazione. Il pm Chiné vorrebbe comunque chiudere questa storia prima di Natale.

