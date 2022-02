Sabato 12 Febbraio 2022, 17:26

STRAKOSHA 6,5

Fa venire i brividi in uscita, ma poi è provvidenziale su Orsolini e anche su un tacco di Arnautovic. Concentrato.

LAZZARI 7

Si sgancia e spinge a cento all'ora, viene graziato da Dijks in una diagonale difensiva. Ma ha sempre il turbo e sforna l'assist per Zaccagni prima di finire ko. Sfortunato.

LUIZ FELIPE 6

E' attento e meno irruento del solito (anche perché diffidato) in ogni chiusura. Si limita all'amministrazione ordinaria. Sereno

PATRIC 6,5

Pronti, via si tuffa in area, poi smista. Chiude bene un pericolo al centro prima su Arnautovic e poi su Theate di testa. Reattivo.

MARUSIC 6,5

Tiene Hickey, si lascia superare solo da Kasius nella ripresa, ma convince per passo e numero di sovrapposizioni con grande forza fisica. Soldato.

MILINKOVIC 6

Ha grande qualità in ogni uscita. Giganteggia e ci prova con un rasoterra dalla distanza. Taglia un cross per Zaccagni in area. Poi gioca con la sigaretta in bocca. Spavaldo.

LEIVA 6

Non ha bisogno di correre chissà quanto perché il Bologna resta tutto in difesa. Da terra ferma Arnautovic con la schiena. Muro.

LUIS ALBERTO 7,5

Inventa sempre un lancio lungo o un gioco di prestigio, ma nel secondo tempo è Mago vero: in verticale serve Zaccagni per il raddoppio e poi Lazzari per l'assist del tris. Genio.

PEDRO 6

Orchestra il tris, un’azione con 457 passaggi in 15 secondi, stop. Cammina per il campo sin quando non lo sostituisce Felipe Anderson. Mogio.

IMMOBILE 7

Sente dolore alla caviglia, ma comunque gira e rigira e segna. Ci riprova altre due volte in profondità, calcia in Curva e viene murato nella ripresa. Indomabile.

ZACCAGNI 8

Si conquista il penalty con un dribbling su Medel e poi raddoppia sotto le gambe di Skorupski. Non contento, il tris su tapin davanti agli occhi di Mancini. Nazionale.

CATALDI 6

La partita è già indirizzata quando viene buttato nella mischia. Fa il suo con ordine e intelligenza. Geometra.

FELIPE ANDERSON

Si era preparato da falso nueve, entra da vero esterno. Skorupski gli devia in corner il tentativo di destro sul primo palo. Volenteroso.

RAUL MORO NG

RADU NG

BASIC NG

ALL.SARRI 6,5

Schiera la stessa formazione di Firenze e ottiene lo stesso risultato, in termini di prestazione e punti. Ci voleva una partita tranquilla dopo la batosta di Coppa. Ora la Lazio certifichi la continuità in campionato.

ARBITRO PICCININI 5,5

Concede alla Lazio un rigore generoso per una sbracciata ingenua di Medel su Zaccagni. Sventola un giallo a Luis Alberto senza motivo. Scolastico.