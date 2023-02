Immobile gioca Lazio-Sampdoria? Le probabili formazioni con Sarri che recupera Zaccagni

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Sampdoria, sfida fondamentale per proseguire la corsa Champions. Per Sarri sarà infatti determinante proseguire la striscia positiva dopo la vittoria esterna di Salerno, stavolta però in un Olimpico di nuovo in condizioni precarie. Non andranno cercati alibi però in vista dell’appuntamento di domani per il quale torneranno tutti a disposizione.

Lazio, riecco Immobile e Zaccagni

Le due notizie più importanti di giornata sono stati infatti gli ultimi due rientri attesi. In primis quello di Immobile. Il capitano, reduce da una giornata di scarico in palestra, nel pomeriggio di oggi è tornato regolarmente in gruppo mettendo nel mirino la Sampdoria, sua vittima preferita. Oltre Ciro, anche l’amico Zaccagni si è rivisto col resto dei compagni. Dopo aver saltato la Salernitana per squalifica, l’ex Hellas è stato costretto a restare nella Capitale giovedì per via di un attacco febbrile che fino a ieri non gli ha permesso di allenarsi con la squadra.

Le probabili scelte di Sarri

Altri due rientri quindi per Sarri che si terrà un paio di dubbi fino a domani sera. Di certo tra i pali del suo 4-3-3 tornerà Provedel. Davanti a sé, come al solito il primo ballottaggio è tra i terzini. Marusic scalpita per tornare dal 1’, con ogni probabilità a scapito di Lazzari sull’out destro, mentre Hysaj procede verso l’ennesima conferma a sinistra. Al centro c’è l’altra bagarre con Romagnoli che freme per giocare di nuovo, ma Sarri potrebbe attendere il recupero ottimale puntando su Casale e Patric. A centrocampo tornerà Milinkovic nel terzetto con Cataldi e Luis Alberto. Infine in attacco l’ultimo slot nel tridente con Immobile e Felipe Anderson lo occuperà Pedro con la maschera protettiva in carbonio nuova di zecca.