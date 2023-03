Lazio, ecco come stanno Immobile, Provedel e Casale. Sarri subito al lavoro dopo il derby

Dopo due giorni di riposo, la Lazio è tornata a Formello. L'appuntamento è stato fissato nel pomeriggio (ore 16) in campo. Nonostante le due settimane a disposizione senza impegni ufficiali, Sarri non ha perso tempo e ha diretto da vicino i suoi calciatori in una seduta tattica dedicata ai movimenti della difesa. Prima è invece toccato al lavoro atletico, mentre dopo a una partita a campo ridotto che ha chiuso la ripresa settimanale.

Sarri gestisce tre calciatori. Immobile prosegue la riabilitazione

Presenti ovviamente tutti coloro che hanno giocato meno nell'ultimo periodo. Leggera gestione invece per chi è stato spremuto. In primis Provedel, reduce dalla febbre. Oltre lui, non si sono allenati nemmeno Casale e Pedro, ma sono previsti in gruppo nei prossimi giorni. Discorso differente invece per Immobile, alle prese col percorso di riabilitazione dopo la lesione alla coscia e che per il resto della settimana continuerà ad allenarsi da solo puntando al rientro in gruppo per martedì. Aggregati quest'oggi dalla Primavera in quattro: Maliszewski, Coulibaly, Balde e Crespi.

Torna "La Lazio nelle scuole": previsto Provedel

Nel frattempo è pronta a tornare l'iniziativa "La Lazio nelle scuole", come annunciato dal club stesso con un comunicato ufficiale: «L’iniziativa consiste in un vero e proprio "tour biancoceleste” all’interno delle scuole elementari e medie inferiori di Roma e provincia e vedrà il coinvolgimento dei rappresentanti delle squadre maschili e femminili e di Olympia, l'aquila simbolo della società. Tale iniziativa è tesa al dibattito sulla tematica del bullismo e cyberbullismo allargato anche alla promozione della formazione della cultura sportiva, i cui valori sono sanciti nella Carta Olimpica, diffondendo ed incrementando i principi legati ad una crescita psico-fisica sana, leale e non violenta, che educhi gli adulti del domani, a comportamenti rispettosi dell’avversario e delle istituzioni». L'appuntamento è per domani alle ore 10 all'Istituto I.C. Via N.M. Nicolai, Via Tino Buazzelli 120, tra Monte Sacro Alto e San Basilio. Per la prima squadra maschile è previsto Provedel, mentre per la sezione femminile Armelle Khellas.