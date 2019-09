Immobile, una serata double face: la gioia si trasforma in rabbia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciro scaccia crisi, o quasi. Immobile si prende la scena all’Olimpico contro il Parma, nel bene e nel male. Suo il gol che sblocca il risultato. Sua la sceneggiata che porta al battibecco con Simone Inzaghi a gara in corso. E’ il minuto 64’ della ripresa. L’allenatore della Lazio decide di mandare in campo Caicedo al posto di Immobile. La squadra è in attacco, Luis Alberto sta per battere il calcio d’angolo, quando lo speaker dell’Olimpico annuncia il cambio dagli altoparlanti.LA PROTESTACiro non la prende bene: esce dal campo, abbandona il terreno vicino al corner che divide Tribuna Tevere e Distinti Sud. Passando dietro alla porta di Sepe, agita le mani in aria in maniera plateale, protesta, si lamenta, prima di urtare nell’ordine i cartelloni pubblicitari, un palo e la bandierina del calcio d’angolo sotto al settore ospiti. E’ furibondo per la sostituzione e il destinatario del suo malcontento è Simone Inzaghi, reo di averlo richiamato in panchina anzitempo.Ed è proprio lì che va in scena il duro faccia a faccia con il mister. «E’ assurdo, è assurdo» ripete Ciro, tra una serie di rimostranze più o meno colorite, mentre si accomoda vicino agli altri compagni. Frasi che il mister fa finta di non sentire, finché non gli si avvicina, dicendogli: «Vai, ancora. Continua, continua così».CROCE E DELIZIAUn episodio che macchia la prestazione di Immobile, fino a quel momento impeccabile. Non convocato per la trasferta di Cluj in Europa League con l’obiettivo di preservarlo per il Parma, Immobile ci mette appena otto minuti per portare la squadra in vantaggio. Quarta rete consecutiva contro i ducali. Quarto centro in campionato, dieci mesi dopo l’ultima rete su azione, era il 4 novembre 2018, vittoria per 4-1 con la Spal e doppietta. Un bottino che vale il secondo posto nella classifica marcatori della Serie A dietro a Berardi del Sassuolo, capolista con 5 reti. Immobile sfrutta alla perfezione il filtrante di Luis Alberto, infilandosi tra le maglie del Parma. Da manuale l’attacco della profondità e l’accelerazione con cui brucia Iacoponi. Da applausi il sinistro a incrociare che batte sul palo e trafigge Sepe. Un’azione apprezzata anche dal Ct dell’Italia, Roberto Mancini, presente in tribuna autorità, che però assiste anche alla litigata con Simone Inzaghi.