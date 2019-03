Immobile, non solo una prodezza: anche un pizzico di egoismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fa la differenza anche quando non è al top, ma pecca di egoismo. Ciro Immobile è autore di un’altra prestazione di sacrificio contro la Fiorentina. Avrebbe dovuto riposare dopo essere sceso in campo nel derby in condizioni precarie e, invece, gioca dal primo minuto al Franchi. Il fastidio al flessore lo tormenta da settimane, ma Simone Inzaghi non riesce a farne a meno. Il tecnico lo considera uno dei suoi “fedelissimi” e sa di poter contare sulla generosità dell’attaccante. In coppia con Correa, Caicedo o Luis Alberto non importa. Ciro nel primo tempo si intende a meraviglia con tutti i partner d’attacco, anche con una “gamba sola”. La sua corsa non appare fluida e ogni scatto potrebbe esporlo ad una pericolosa ricaduta, ma in questo momento niente lo ferma. L’intesa con “El Tucu” è ormai collaudata. Triangolazioni di prima tra le maglie viola. Dai e vai che mettono in difficoltà i difensori avversari.Nei primi 45 minuti i due si esaltano nello stretto. Peccato che all’intervallo ci sia solo un gol segnato da Ciro. Il suo destro potente e a giro, su invito di Correa, spezza gli equilibri dell’incontro al minuto 23. Dopo la rete del 2-0 contro la Roma, l’attaccante della Nazionale finisce sul tabellino dei marcatori anche con la Fiorentina. Un tiro che non lascia scampo a Terracciano: secondo centro nelle ultime due gare di campionato più l’assist a Genova per momentaneo vantaggio di Badelj. Ieri sera Immobile avrebbe potuto incrementare il suo bottino personale. Prima il palo, poi Terracciano gli hanno negato la doppietta. I riflessi del portiere ex Empoli sono da applausi in più di un’occasione, mentre il palo interno grida vendetta. E’ il sesto legno colpito da Immobile in stagione: quasi una maledizione.Nella ripresa, complice il fastidio al flessore, il numero 17 laziale cala un po’ di intensità, come tutta la squadra. Acquisito il vantaggio, la Lazio gioca in contropiede ed è proprio in queste azioni che Ciro potrebbe fare di più. Non tanto dal punto di vista fisico, considerando il dolore al flessore, quanto sotto il profilo del cinismo e dell’altruismo. Nel finale, da posizione defilata, spara tra le braccia di Terracciano, che non trattiene. Poco prima, in una ripartenza, non serve Correa, che sarebbe arrivato a tu per tu con il portiere viola. Insomma, una prestazione da due volti, in cui l’impegno non è mai stato in discussione. Ammonito nel secondo tempo per un fallo su Gerson, salterà la prossima partita in casa con il Parma. Una squalifica che gli consentirà di restare a riposo per recuperare una volta per tutte dal problema all’adduttore.