Lazio, Immobile negativo al test rapido: ora il molecolare. Può rientrare già con l'Empoli

Buone notizie per la Lazio: Ciro Immobile è risultato negativo al test rapido eseguito oggi. L'attaccante biancoceleste domani si sottoporrà a un tampone molecolare che, se dovesse confermare l'esito, darà il via libera per il ritorno in gruppo dell'attaccante biancoceleste. Immobile dopo le visite di rito potrebbe essere a disposizione di Maurizio Sarri già per la prima partita del 2022 contro l'Empoli. Il centravanti è stato indisponibile per le ultime due partite prima della pausa natalizia contro Genoa e Venezia.