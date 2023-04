Lazio, sopresa a Formello: Immobile già in campo per un lavoro differenziato

Mentre la Lazio prosegue con la sua prepazione tattica in vista del Torino, nel pomeriggio è arrivata una grande sorpresa dal centro sportivo. Sul campo centrale infatti è comparso Ciro Immobile. Rientrato solo ieri a Formello dopo l'incidente di domenica mattina, il capitano biancoceleste oggi già si è visto non solo correre con gli scarpini, ma anche svolgere degli esercizi col pallone assieme al preparatore addetto agli infortunati. Nelle ultime ore filtrava pessimismo per un recupero in ottica Inter, ma dopo quanto accaduto oggi risulta difficile non pensare a un rientro lampo per il bomber, ancora fasciato tra bicipite e mano destra.

