L'imitazione dell'esultanza in "slow motion" del comico è divertentissima

Se l'algoritmo non vi ha ancora mostrato sulla timeline il video della settimana, allora ci pensiamo noi. Si tratta di una performance unica del comico Karl Porter che inizia il suo show così: «Vi interessa vedere come faccio l'esultanza in slow motion di un giocatore?». Il comico è praticamente perfetto nella sua performance e la clip lo dimostra. Eccolo mentre imita in modo preciso e divertente l'azione di un calciatore che segna un gol di testa, seguita dall'esultanza. Secondo gli utenti che in migliaia hanno commentato il video, Porter ha imitato alla perfezione Cristiano Ronaldo.