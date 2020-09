Atalanta, Ilicic è tornato: selfie e autografi ai tifosi ma rientro in squadra lontano

Josip Ilicic è tornato a Bergamo dopo una lunga assenza con l'obiettivo di riprendere gli allenamenti con l'Atalanta. Ad attenderlo, alcuni tifosi. Ilicic ha fatto il suo ingresso al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia intorno alle 15,30. I sostenitori nerazzurri presenti hanno posato con lui per le foto di rito e da tre striscioni appesi all'inferriata sulla destra del cancello principale: la gigantografia di una sua tipica esultanza dopo un gol scivolando sul campo, la foto col pallone del poker di Valencia del 10 marzo in Champions League sormontata dalla scritta «Josip mola mìa (non mollare, in dialetto bergamasco, ndr), Bergamo è con te» e quello del profilo di Bergamo Alta con «Folle amore nostro».

Ilicic non è comunque aggregato al gruppo fino a nuovo ordine. L'ultima partita, giocata in casa della Juventus, risale allo scorso 11 luglio. Il giocatore non è stato nemmeno incluso nella lista dei convocati per il lavoro precampionato dall'allenatore Gian Piero Gasperini, che l'ha dichiarato «temporaneamente fuori dall'organico». Il club nerazzurro, che ha sempre tutelato il suo fuoriclasse mantenendo lo stretto riserbo sulla vicenda che lo riguarda lo sottoporrà comunque a un programma di recupero personalizzato.

