Stefano Braschi, 64 anni arbitro internazionale, dopo vent’anni ricorda ancora con grande emozione quel pomeriggio del 17 giugno 2001 e la partita che consegnò lo scudetto alla Roma. «Sapevamo tutti cosa significasse quella gara con il Parma per il club giallorosso. E sapevamo che l’intera città l’aspettava con trepidazione e ansia. C’era un’emozione altissima, che era impossibile non avvertire in campo».

Gara filata liscia fino a pochi minuti dalla fine. Un’invasione di tifosi prima del fischio finale mise tutto in discussione.

«La Roma stava vincendo 3-1 e per un fischio interpretato male i tifosi, che si erano portati a bordocampo sorprendendo anche le forze dell’ordine, scattarono in campo. Furono attimi di tensione, perché mancavano ancora diversi minuti e bisognava giocarli».

Ha mai pensato di dover sospendere la partita?

«No. Mentre vedevo tutta quella gente mi dissi: vabbè, ritarderemo di qualche minuto la fine. E infatti il buon senso prevalse, i tifosi lasciarono il campo e ci fecero finire la partita».

Con un grande fuggi-fuggi finale...

«Comprensibile. Tutti volevamo evitare l’abbraccio dei tifosi. Per questo i giocatori continuavano a chiedermi quanto mancasse alla fine».

In quel campionato lei arbitrò sia il derby di ritorno che la sfida di Torino con la Juve. Furono due pareggi per 2-2.

«Due bellissime gare, che regalarono ai giallorossi emozioni opposte tra di loro. Un emblema di quel campionato, di grande spessore e con un importante livellamento verso l’alto. Vinto da una squadra che giocava bene al calcio e aveva calciatori di grande spessore».

