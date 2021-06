Un’impresa sportiva straordinaria. I più giovani devono aggrapparsi ai racconti di “chi c’era” ma, da oggi, hanno uno strumento in più per conoscere la storia di quel campionato. “Mai scudetto fu più meritato” è il libro scritto dal giornalista Daniele Giannini (Newton Compton Editori, 320 pagine) con la prefazione di Damiano Tommasi, “motore” del centrocampo allestito da Fabio Capello. Un “fattore”, Tommasi, che unito ad altri portarono allo scudetto conquistato dopo 38 giornate condotte quasi tutte in testa: l’acquisto di Gabriel Omar Batistuta, il Re Leone strappato alla Fiorentina per 70 miliardi di lire e per presentare il quale il presidente Franco Sensi dovette farsi aprire lo stadio Olimpico. Lo scudetto vinto l’anno prima dalla Lazio, “onta” che poteva essere lavata soltanto strappando il tricolore dalle maglie biancocelesti. Giannini ripercorre la storia di giornata in giornata, riassumendo le singole partite, arricchite da storie collaterali che rendono il racconto vivo e divertente, come la premiazione di Alberto Sordi per i 30 anni di “Il presidente del Borgorosso” alla vigilia di Verona-Roma. Grazie al racconto di Giannini è più chiaro il perché si sostiene che «uno scudetto con la Roma ne vale 20 vinti altrove». “Mai scudetto fu più meritato”, la frase scandita da Riccardo Cucchi di Tutto il calcio minuto per minuto al fischio finale di Roma-Parma, gara dell’apoteosi.

