Vince il Trasteere, non senza soffire laVis Artena, matricola del campionato di serie D che, almeno nel rimo tempo, ha saputo tenere testa ai romani, tornati secondi in classifica, alle spalle del Lanusei dell'ex Gardini, che neanche ad Albano conosce la parola stop.Allo Stadium di Roma, il Trastevere ha faticato contro la squadra di Francesco Punzi, mettendoci anche del proprio quando Cardillo, al 32' del primo tempo, si è fatto parare un alcio di rigore da un ottimo Rausa. La rete, gli amaranto l'hanno però trovata cinque minuti ipiù tardi, con Lucchese, abile a mettere in rete una respinta della difesa rossoverde. Un'altra manciata di minuti (appena tre...) e la Vis anche va in gol, con Tarantino che manda le squadre all'intervallo sul risultato di parità. Ciccio Cardillo si fa perdonare del rigore sbagliato al ritorno in campo, segnando la rete del 2-1, risultato che dopo 10' dall'inizio del secondo tempo diventa di 3-1 con la rete di Lorusso.La Vis Artena prova a rientrare in partita con la rete di Tozzi, che però non basta perché al 25' Sfanò porta il Trastevere sul 4-2, spegnendo di fatto ogni velleità avversaria e chiudendo il match.