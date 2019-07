Il Trastevere si concede il lusso di sfidare la Roma

Una grande gara amichevole tra la Roma e il Trastevere: il match si terrà sabato 20 luglio alle 17.30 a Trigoria presso il centro sportivo "Fulvio Bernardini". Il match si disputerà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Roma Tv. È la diciannovesima volta che le due storiche squadre della Capitale si incontrano. La prima volta accadde il 2 aprile 1933, al campo "Testaccio", con risultato di 2-0 per i giallorossi. L'ultima invece il 20 febbraio del 1975. Dall'avvento del presidente Pier Luigi Betturri, è la prima volta che il Trastevere sfida l'AS Roma. Ci sono state di recente altre 2 gare amichevoli, disputate però contro la Primavera giallorossa (il 2 settembre 2015 e il 6 agosto 2016). Particolarmente significative furono le 4 sfide dal 1943 al 1945, anni in cui le due squadre militavano nello stesso campionato, cosiddetto "di guerra". L'As Roma giocava nello "Stadio Nazionale", che sorgeva nell'area dell'attuale "Flaminio", mentre il Trastevere disputava le gare interne allo "Stadio della Rondinella", ove attualmente è edificato il Villaggio Olimpico.Nelle precedenti 18 partite, ci sono stati 17 successi da parte della Roma, e un pareggio per 1-1 il 28 maggio 1933. Un risultato sorprendente, così come riportato da "Il Littoriale" del 2 giugno 1933: "contrariamente alle previsioni, ecco il Trastevere imporre al leader il match nullo...". Va infine ricordata la figura di Fulvio Bernardini, al quale è intitolato il centro sportivo di Trigoria. Dopo una brillante carriera con l'AS Roma, Bernardini allenò proprio il Trastevere nel campionato di Serie B 1946-47, sfiorando una clamorosa salvezza, dopo una grandissima rimonta.

