Il Trastevere ha scelto Riccardo Solaroli come Diesse per la prossima stagione

Il Trastevere Calcio è sempre in movimento. Ha comunicato che, nella prossima stagione 2024-25, il nuovo direttore sportivo sarà Riccardo Solaroli. Dirigente di grande esperienza, inizia la carriera nel 1999 come procuratore sportivo FIGC. Successivamente è stato consulente di mercato dell'Acr Messina tra il 2009 e il 2010, direttore sportivo del Rieti tra il 2013 e il 2015, direttore generale della Lupa Castelli Romani nella stagione 2015-16 e del Rieti nella stagione 2020-21, consulente di mercato nella Sambenedettese nella stagione 2021-22, direttore sportivo dell'Ostiamare nel 2022-23 e DG dell'Avezzano nella stagione appena conclusa. Il Trastevere Calcio riserva un caloroso benvenuto al nuovo direttore, a cui augura buon lavoro in vista di questa nuova esperienza nella società del Rione.

Ci sarà anche un pezzo di Trastevere Calcio al Civitas Metropolitano di Madrid, casa dell'Atletico, per il XXXI Congresso Isokinetic sul tema «Football Medicine: un ponte tra scienza e pratica», in programma dal 25 al 27 maggio. A Madrid il Trastevere Calcio scenderà in campo con il Dott. Giovanni Maria d’Orsi. Il medico sociale, nonché direttore del centro Isokinetic di Roma, sarà protagonista di uno speech dal titolo «Return-to-play readiness assessment in top level football players after ACL reconstruction», il cui focus sarà incentrato sul ritorno in campo dei calciatori professionisti dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore.