Il Trastevere fermato dall'Albalonga, un pari che favorisce il Monterosi

L’Albalonga frena il Trastevere con un pareggio per 1-1 che permette alla squadra del Rione di farsi raggiungere in vetta alla classifica dal Monterosi. Le due compagini laziali si dimostrano agguerrite fin dai primi minuti di gioco. Al 3' Pace calcia in direzione di Caruso, ma la palla si stampa sulla traversa. All'11' arriva la prima risposta del Trastevere: Barbarossa mette la palla al centro dell'area dove Ilari di testa sfiora il palo della porta difesa da Del Moro. Al 22' Renzi, su assist di Lucchese che costruisce l'azione in area, insacca la palla sotto la traversa siglando il primo gol del match. Il primo tempo si chiude sull'1-0. Al 35' è invece un'uscita incauta di Caruso ad esporre la squadra di casa al pericolo: il primo tiro di Palumbo si stampa sulla traversa, ma poi Pippi implacabile gonfia la rete e segna il gol del pareggio. A 3 minuti dal termine Sannipoli, ben servito da Capodaglio, cerca il 2-1 ma non inquadra lo specchio della porta. Durante l'ultima azione, a gioco fermo, in attesa del calcio di punizione che ha concluso il match, un brutto fallo ai danni di Lorusso costa l'espulsione a Palumbo.

Ultimo aggiornamento: 14 Novembre, 18:23

