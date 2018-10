Il Trastevere fa sul serio, due vittorie nelle ultime due

L’inizio di campionato del Trastevere è stato in salita, ma i ragazzi di Mazza dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro il Monterosi si sono rialzati gradualmente, prima col pareggio in casa del Castiadas e poi con le ultime due vittorie di seguito contro Aprilia e Vis Artena, con quest’ultima arrivata domenica scorsa in trasferta. Gli amarantobianchi stanno dimostrando di essere all’altezza di un posto importante in classifica, con la loro buona organizzazione di gioco e con il loro spirito di squadra che li contraddistingue. Le altre compagini del girone G sono avvisate: il Trastevere è una squadra che può far tremare chiunque.

