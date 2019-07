Il Trastevere conferma Bergamini

Il Trastevere continua a lavorare in vista della prossima stagione, pianificando la propria campagna di rafforzamento. Non solo innesti però: in questo periodo sono molteplici le conferme importanti in squadra. L'ultima, non certo per importanza, quella del centrocampista Francesco Bergamini. Riportiamo qui di seguito il comunicato ufficiale tramite cui il club amaranto ne dà notizia. "L'Asd Trastevere Calcio 1909 comunica di aver confermato per la stagione 2019/20 il centrocampista Francesco Bergamini, classe 1994.Il calciatore arrivato dal Gubbio all'inizio della scorsa stagione, ha disputato 31 partite con la maglia amaranto, realizzando 2 reti. Dopo le conferme di Capodaglio, Lucchese, Sannipoli, e l'arrivo dell'under Iannoni, si tratta di un altro tassello di valore per il centrocampo trasteverino".

Ultimo aggiornamento: 18:36

