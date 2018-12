Il Tottenham pareggia nel finale al Camp Nou e va agli ottavi, poker del Psg a Belgrado contro la Stella Rossa

Ultimo aggiornamento: 12 Dicembre, 00:30

Lucas Moura, nel finale del match al Camp Nou, risponde a Dembelé e firma il gol del pari, spingendo il Tottenham agli ottavi e l'Inter in Europa League: 1-1 contro il Barcellona, già qualificato da primo nel gruppo B e inizialmente senza Messi, entrato poi nella ripresa. Si scatena, invece, il Psg a Belgrado che conquista il 1° posto nel gruppo C: 4-1 contro la Stella Rossa con le reti di Cavani, Neymar, Marquinhos e Mbappé. Sul 2 a 0, il gol della Stella Rossa realizzato da Gobelji. Gli altri risultati della serata. Gruppo A: Monaco-Borussia Dortmund 0-2 con doppietta di Guerreiro, Bruges-Atletico Madrid 0-0; gruppo D: Galatasaray-Porto 2-3, reti di Felipe (P), Marega (P) su rigore, Feghouli (G) su rigore, Sergio Oliveira (P) e Derdiyok (G); Schalke 04-Lokomotiv Mosca 1-0, gol di Schopf. Qualificate da prime: Borussia Dortmund, Barcellona, Psg e Porto. Da seconde: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool e Schalke 04. Le altre 7 promosse: Ajax, Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Roma. Libero il 16° posto, se lo contendono Shakhtar e Lione nel gruppo F. In Europa League, dopo i match della serata: Bruges, Inter, Napoli e Galatasaray. Il sorteggio degli ottavi è in programma lunedì 17 dicembre a Nyon.