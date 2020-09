© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calciomercato si accende. Tante, infatti, le operazioni sulla pista di decollo e quelle destinate a concludersi nelle prossime ore. Ad esempio,è tornato in Italia con l'obiettivo di chiudere il trasferimento diallae la cessione diall'estero. L'attaccante dellasogna di indossare la casacca bianconera e si è affidato al noto intermediario per fare il grande salto. Il ds Paratici vorrebbe perfezionare un affare in prestito oneroso con diritto riscatto, sui 40-45 milioni di euro complessivi. Il patron Commisso, dal canto suo, continua a chiederne 60. Giornata molto calda anche sul fronte. Gli emissari del Tottenham sono arrivati aper incontrare gli agenti del polacco, a caccia di una nuova sistemazione dopo che è sfumata la trattativa con la Roma.L'idea è quella di costruire un'altra operazione in prestito con obbligo di riscatto, sui 20-25 milioni di euro complessivi. C'è fiducia, così come la volontà di approfondire i termini dell'affare. Al club di Mourinho è stato proposto anche Skriniar. Ma in questa fase gli Spurs non hanno voglia di svenarsi sul calciomercato. Pertanto, le parti potrebbero studiare un'operazione con il coinvolgimento di qualche contropartita. A proposito di difensori, anche Ruediger è in uscita. Il centrale tedesco non è felice del suo impiego ale per questo ha chiesto ai suoi agenti di trovargli un'altra sistemazione. Risultano colloqui con il Psg, già sulle tracce di, e con il. Attenzione, poi, ad un possibile ritorno in Italia: Milan, Inter ecercano un difensore e il nome dell'ex giallorosso (il suo agente è molto vicino al club di Trigoria) ha già infiammato la piazza capitolina. Chiusura su Vecino: l'uruguaiano è un'idea concreta del Napoli, ma non la prima scelta di