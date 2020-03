Ultimo aggiornamento: 16:31

L’Atletico Torrenova è aggrappato a una speranza. La squadra di mister Marco Russo ha battuto per 3-0 il Rocca Priora nel match dell’ultimo turno di campionato ed è rimasta a nove lunghezze dai play off (anche se in vetta al girone D ci sono tre squadre raccolte in un solo punto), ma non ha smesso di sognare la rimonta. «Purtroppo ci siamo complicati un po’ la vita da soli – dice il centrocampista classe 1994 Armando Lukaj, arrivato a dicembre dalla Cynthia – Abbiamo perso punti per strada contro avversari alla portata e avremmo dovuto competere con le prime da vicino, ma è pur vero che davanti non sbagliano un colpo».I bianconeri, comunque, non hanno affatto alzato bandiera bianca: «Il nostro obiettivo è provare a vincerle tutte da qui alla fine e in questo modo agganciare i play off – dice Lukaj – Nel prossimo turno faremo visita alla capolista Città di Monte San Giovanni Campano e sarà una sfida probabilmente fondamentale, poi nel finale avremo anche il match contro la Lupa Frascati. Proveremo a dare tutto e poi tireremo le somme». L’ex centrocampista di Cynthia e Atletico Morena parla della sfida col Rocca Priora: «Più si avvicina la fine del campionato e più le partite diventano complesse perché ogni squadra si gioca qualcosa. Coi castellani siamo stati bravi a sbloccarla con Forcina nel primo tempo, poi nella ripresa è capitato un rigore e ho chiesto allo stesso Forcina e a Barile se potevo calciarlo: ci tenevo a sbloccarmi qui a Torrenova e ce l’ho fatta. Poi nel finale è arrivato il tris di De Cicco».Lukaj conclude spiegando i motivi che lo hanno riportato in Promozione: «Per problemi lavorativi era impossibile per me portare avanti l’avventura in Eccellenza. Poi da tempo il direttore Michesi mi cerca e qui all’Atletico Torrenova ho trovato un gruppo pieno di ottimi giocatori, sono felice di questa scelta. Sarebbe bello poter giocare i play off con questa squadra».