Il Toro torna alla vittoria (2-1) dopo tre partite, il Bologna si aggrappa a Orsolini ma non basta

Il Toro torna alla vittoria dopo una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre partite, schiantando il Bologna con un 2-1 senza storia, almeno fino al rigore di Orsolini. Decidono Sanabria nel primo tempo e Pobega (rimpallato da Soumaoro e Skorupski), mentre il Bologna reagisce solo nel finale, con un calcio di rigore (fallo di Milinkovic Savic su Sansone) trasformato da Orsolini, appena entrato in campo. Sistemi di gioco speculari per le due formazioni, ma interpretazioni opposte: i granata corrano, lottano e pressano su ogni pallone come chiede Juric mentre Mihajlovic (il grande ex) non riesce a trasmettere ai suoi la cattiveria giusta, con Arnautovic troppo isolato là davanti e Soriano ancora in difficoltà e senza gol.

Il Toro macina gioco con l’arma in più che si chiama Pobega, è l’uomo che spacca la partita e sfugge al controllo degli avversari, innescando il raddoppio. I granata passano poco prima della mezz’ora, errore in uscita di Skov Olsen, Lukic conquista il pallone e affonda in verticale per Sanabria che che non sbaglia. Skorupski tiene ancora in partita i suoi mentre Sanabria ha sui piedi il 2-0 ma colpisce in pieno la traversa. Nella ripresa il Toro è ancora padrone del campo, pericolosi Praet, Sanabria e Lukic mentre il Bologna rimane a guardare e deve ringraziare Skorupski.

Il portiere rossoblu la sfiora solo sulla conclusione di Pobega, deviata anche da Soumaoro, per un 2-0 che sembra chiudere definitivamente la partita. E invece no. Mihajlovic manda in campo Sansone e Orsolini, è la scintilla che serviva per riaprirla dalla panchina. Milinkovic Savic affonda Sansone in area, Orsolini appena entrato segna il rigore dell’1-2 e chiama a raccolta i compagni per un finale di fuoco. Zaza in contropiede sfiora il tris ma Skorupski è in giornata di grazia, e dopo 3 minuti di recupero il Grande Torino torna a festeggiare una vittoria con la squadra sotto la curva.