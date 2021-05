Il Toro batte il Parma e lo spinge in serie B

Il Toro condanna il Parma e saluta le sabbie mobili della zona retrocessione, agganciando lo Spezia a 34 punti a +3 sul Benevento terzultimo. Mentre il Parma da questa sera è matematicamente in serie B. Al Grande Torino decide il gol di Vojvoda, i granata ci mettono cuore e personalità che mancano agli emiliani. Pochissimi sussulti nel primo tempo, con un colpo di testa pericoloso per parte (Sanabria e Cornelius) e una traversa clamorosa di Ansaldi, su conclusione violenta. Il Toro gioca in controllo, rischia poco e aspetta il momento giusto per piazzare la zampata vincente. Belotti si muove parecchio ma non trova la porta, e allora ci pensa Ansaldi a innescare Vojvoda per l’1-0 dopo un’azione travolgente sulla sinistra, con cross in mezzo solo da spingere in porta. Sbanda la difesa del Parma, consolida il vantaggio il Toro che continua a spingere e sfiora il 2-0 con rete annullata a Belotti per fuorigioco (giusto). Il Gallo non si rassegna e ci riprova: conclusione velenosa che colpisce in pieno il palo a Sepe battuto, il Parma non è in grado di reagire e si rassegna alla B, mentre il Toro ora è ad un passo dalla salvezza.

Ultimo aggiornamento: 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA