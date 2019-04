Il Tormarancio alla volata finale in campionato

Il Tormarancio è capolista del campionato di Seconda Categoria, girone D, con 65 punti. Nell'ultimo turno di Tormarancio ha vinto per 4-3 dinanzi ai propri tifosi contro il Trigoria nel ventiseiseimo turno di campionato. Il Tormarancio insieme con il G. Castello è l'unica compagine in grado di collezionare una sola sconfitta nella competizione. Nel prossimo turno di campionato il Tormarancio sfiderà in trasferta l'Atletico Grifone che si posiziona al quinti posto in classifica con 44 punti frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte con la realizzazione di 47 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 33 volte.

Ultimo aggiornamento: 19:05

