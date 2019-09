© RIPRODUZIONE RISERVATA

È ora di voltare pagina e ritrovare il sorriso. Dopo l’esordio positivo in serie D, la Pro Calcio Tor Sapienza è incappata in due sconfitte dal passivo pesante che hanno minato le certezze dei gialloverdi. I ragazzi di Anselmi erano consapevoli che all’inizio di questa avventura ci sarebbero stati momenti difficili e in questi casi per uscirne fuori ci vuole grande applicazione. Ad analizzare il momento sono arrivate le parole del portiere Alessio “Benji” De Angelis, uno dei senatori del Tor Sapienza: «È normale che siano alcuni incidenti di percorso. Siamo una squadra giovane dove il 90% dei giocatori che la compongono è alla prima esperienza in serie D. Nella prima giornata abbiamo dimostrato il nostro potenziale anche se eravamo in alcune situazioni in difficoltà. Con la Turris siamo scesi in campo come sempre per fare bene ma partire sotto di due gol e rimanere in dieci dalla mezz’ora del primo tempo ha fatto emergere le nostre fragilità. Tutti si aspettavamo una reazione contro il Muravera, all’inizio sembrava così ma poi siamo ricaduti negli stessi errori commessi contro la Turris».A sorpresa è andato in affanno anche il reparto difensivo che ha sempre rappresentato un valore aggiunto per i gialloverdi. «La difesa è sempre stato il nostro punto di forza e sono convinto che quest’anno sarà così – commenta De Angelis - Purtroppo abbiamo sbagliato 2 partite regalando i gol ai nostri avversari, 11 gol in tre partite sono tantissimi, forse troppi. Lo scorso anno in tutto il campionato ne abbiamo subiti 19 e in 10 partite consecutive abbiamo tenuto la porta inviolata. Dobbiamo crescere in fretta e ritrovare fiducia».Il fattore mentale è l’aspetto che preoccupa di più il tecnico Anselmi e sulla stessa linea d’onda rimane anche De Angelis: «Sono pienamente d’accordo con il mister. Dipende solo da noi. La serie D è un’importante vetrina sia per i giovani per mettersi in evidenza sia i vecchi per togliersi qualche soddisfazione. Il nostro punto di forza è sempre stato il gruppo e attraverso l’unione ci tireremo fuori da questa situazione».Archiviare il passato e pensare alla prossima sfida per trovare la svolta. La Pro Calcio sarà impegnata domenica prossima in terra campana a Portici e seppure su un campo ostico è chiamata al riscatto per risollevarsi. «Portici non è proprio la trasferta migliore per riscattarci ma non abbiamo alternative – afferma il portiere - Stiamo lavorando tutti con tanta voglia e massimo impegno per preparare al meglio questa trasferta. Riguardo gli avversari so che sono una squadra forte con altrettante individualità forti. In questo momento, però, più che pensare agli avversari ci stiamo ritrovando noi. Il campionato è appena cominciato, i risultati si tireranno alla fine ma noi sappiamo già quale è il nostro obiettivo».