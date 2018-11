Il Tivoli perde pezzi: Di Giovanni, Demofonti e Carletti dicono addio

Incredibile quanto sta succedendo in casa Tivoli dopo l'esonero di Andrea Di Giovanni. Infatti nelle ultime ore tre giocatori avrebbero detto addio al club; stiamo parlando di Daniele Di Giovanni, figlio dell'ex allenatore, Simone Demofonti e Leonardi Carletti: i primi due sarebbero statit agliati dalla società, mentre il terzo avrebbe preferito interrompere il rapporto per problemi personali, fatto sta che tutti e tre i calciatori erano stati portati a Tivoli da mister Di Giovanni. Al momento Riccardo Bracaccia sta allenando la squadra in vista del prossimo impegno in campionato, però la società avrebbe già contattato gli allenatori Carlo Cotroneo e Giorgio Marcangeli.

Ultimo aggiornamento: 18:11

