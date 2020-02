© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un Terracina inarrestabile. La compagine biancoceleste di Fabio Gerli si è ripresa la vetta del girone C di Promozione battendo nettamente la Virtus Ardea per 5-1 e approfittando del passo falso della W3 Roma Team (secondo pareggio nelle ultime 3 giornate di campionato), fermata in trasferta sull’1-1 dall’Atletico Bainsizza. Il Terracina era già stata al comando all’inizio della stagione e per tornare capolista ha avuto bisogno di ben 12 vittorie consecutive. Risultati che danno grande vigore al lavoro svolto dal tecnico Fabio Gerli, che però non vuole esaltarsi e predica massima concentrazione: «Dodici vittorie consecutive sono un ottimo viatico, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Mancano ancora 11 partite e dobbiamo rimanere concentrati. Il primato ci interessa poco, il nostro obiettivo è quello di fare più punti del girone di andata e creare il vuoto in classifica».L’ultima giornata ha decretato anche il sorpasso sulla W3 come numero di gol fatti, con la squadra di Gerli a quota 53 e rivali a 51 e nel numero di gol subiti (Terracina primo con 11 gol in passivo, rispetto ai 12 dei romani). Un duello che si prevede accesso fino all’ultima giornata, ma Gerli preferisce focalizzarsi sulla sua squadra e vuole perfezionare quanto c’è di migliorabile: «I numeri registrati indicano che siamo migliorati nella fase realizzativa, ma in fase difensiva abbiamo fatto meno bene perché nelle ultime 7 gare abbiamo subito 6 reti. Dobbiamo trovare maggiore equilibrio, forse a volte siamo troppo sbilanciati. Mi piacerebbe anche che la squadra si rilassasse di meno in alcuni fasi della gara. È un concetto mentale che va migliorato perché se tecnicamente siamo superiori all’avversario, una squadra matura deve gestire il match per 90 minuti».