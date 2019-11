La giovane Ostia Mare esce a testa alta dal confronto casalingo con la Turris in cui ha interrotto la serie positiva che durava da ben sei giornate. La sconfitta con la corazzata campana era stata comunque messa in conto dal club biancoviola perché la compagine di Torre del Greco è tra i collettivi costruiti per il salto di categoria, facendo soprattutto leva su ingenti investimenti di carattere economico. All’Anco Marzio la Turris ha mostrato di essere squadra quadrata pronta nelle ripartenze e rapita nel ripiegare in difesa per chiudere tutti i varchi all’avanzata del complesso lidense. Schiera giocatori di esperienza abili ad “incantare”, con le furbizie dei suoi elementi navigati, anche gli arbitri: lampante il caso del giovane Milone di Taurianova, la cui direzione ha lasciato molto a desiderare sotto il profilo dell’esperienza.

IL MISTER LIDENSE: «TURRIS GRANDE SQUADRA»

«Abbiamo perso con la candidata a vincere il campionato – è stato il primo commento dell’allenatore Raffaele Scudieri – a cui faccio i complimenti perché è veramente una grande squadra che possiede qualità e è guidata da un tecnico di valore. Il match è stato deciso da episodi e sulla terza rete c’era un evidente fallo che è sfuggito al direttore di gare. Loro sono stati abili a centrocampo dove giocavano a cinque e riuscivano a bloccare tutte le nostre iniziative: trovare varchi è stato veramente difficile». Non solo l’esperienza dei centrocampisti della Turris è stata superiore a quella dei baby emergenti schierati dai biancoviola su tutti Cabella, classe ’99. «Cabella ha sentito troppo il peso della partita – aggiunge il mister – ecco perché ho poi deciso di sostituirlo. Comunque, indipendentemente dal risultato sono orgoglioso di guidare questa squadra che si trova comunque a due soli punti dal binomio di testa. Non abbiamo affatto sfigurato e a tratti mostrare di avere grossa personalità. Non posso quindi recriminare sul risultato finale perché ci siamo misurati con un grosso avversario». Da domani i gabbiani torneranno ad allenarsi e, dopo l’analisi della battuta d’arresto di domenica, le attenzioni verranno rivolte al difficile anticipo sardo contro la capolista Sassari Latte Dolce.

