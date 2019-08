© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Team Nuova Florida è ripartito da dove aveva finito, ovvero vincendo. In un “Giorgio Castelli” gremito, la squadra di Andrea Bussone domenica sera si è aggiudicata il derby di Coppa Italai tra neopromosse contro la Pro Calcio Tor Sapienza. A decidere la sfida in notturna è la rete del neo acquisto biancorosso Antonio Ferrara, classe ’97 proveniente dal Flaminia, bravo a capitalizzare al 41’ del primo tempo il cross dalla destra di un altro nuovo arrivo, Damiano Sterpone (classe ’96, ex Anzio).Soddisfatto il tecnico Bussone per la qualificazione raggiunta: «I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano e ci hanno messa tanta applicazione per ottenere la vittoria. Non potevo chiedere di più perché siamo ancora in fase di preparazione atletica ci stiamo allenando tutti giorni, con tante doppie sedute sulle gambe. Dobbiamo migliorare ancora sotto alcuni aspetti, in particolare nei movimenti tra le linee e in uscita sul pallone. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tanto ma ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato».