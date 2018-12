© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincono Team Nuova Florida e Valle del Tevere, che si mettono in scia della capolista Astrea. Ecco l'esito delle gare di recupero di Eccellenza, giocate ieri. Al secondo posto, alle spalle dell’Astrea, ma ad un solo un punto di distanza si conferma il Team Nuova Florida, che domenica mattina (ore 11) giocherà la sfida che vale il primato a Casal del Marmo. La gara è stata resa "speciale" dal successo che il Team Nuova Florida (che domenica era stato bloccato in casa dal Montalto) ha ottenuto in extremis sull'Eretum Monterotondo, che con la sconfitta per 2-1 vede ridursi di molto le proprie chance di aggancio alla vetta.A decidere la sfida di Ardea, oggi pomeriggio, sono stati Tisei su rigore, Toscano per l'uno a uno momentaneo degli ospiti e Rossi, che ha assicurato il successo alla formazione di casa. «E' stata una gara bene risultao giusto – ha commentato il diesse del Nuova Florida Danilo Pizi - La nostra vittoria poteva arrivare con un risultato più ampio. Ore concentriamoci sul match di domenica».Ha ripreso a marciare con la cadenza giusta dopo il capitombolo di domenica anche la Valle del Tevere, che si è portata a soli due punti dalla vetta. Con molta probabilità sarà quest’ultima squadra a recitare il ruolo di terzo incomodo nella lotta per la promozione. La formazione di Scaricamazza ha Genzano ha steso il Cynthia per 2-0 con le reti di Danieli e Giurato realizzate una per tempo.