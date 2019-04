Lazio, Correa non sta bene: il talismano Caicedo in attacco al fianco di Immobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando gioca titolare, la Lazio vince. Così, come a inizio stagione, Caicedo riabbraccia Immobile. Da allora c’è un feeling particolare. In principio col Genoa entrambi vanno in gol, con Felipao a mettere lo zampino nella rete di Ciro. Con la Fiorentina firma d’Immobile. Al Velodrome l’azzurro ispira e l’ecuadoriano realizza. Il rigore trasformato da Immobile contro l’Apollon, lo procura Caicedo, In Coppa contro l’Inter il bomber concretizza l’assist al bacio di Felipao, poi a segno al suo fianco col Frosinone. Domenica a San Siro l’ecuadoregno sostituisce al 27’ Correa e prova di nuovo a ispirare, ma calcia debole Immobile. Stasera a Ferrara Ciro non può fallire. Il gol adesso gli manca da Firenze in un 1 a 1 inutile, vuole tornare a segnare. Inzaghi lo metterà nella condizione: il tecnico avrebbe potuto sostituire Correa (che dovrebbe comunque andare in panchina) con Parolo, invece sembra voler lasciare il modulo fantasia e Luis Alberto mezzala a centrocampo. Insomma, avanti ancora con coraggio. Ieri è stato ritestato anche sulla trequarti, Luis Alberto, nelle prove al centro sportivo Vismara di Milano, ma l’impressione è che quello sia il piano b a gara in corso. Qualche calcolo in più va fatto sul cartellino giallo: sarebbe meglio che qualcuno fra lo spagnolo, Leiva e Lulic lo prendesse subito e saltasse al massimo il Sassuolo. Così in vista di Milan e Atalanta, il turnover sarebbe più ragionato. Inzaghi non ci pensa, non vuole invece correre nessun rischio fisico: per questo, e anche perché con la Spal bisognerà fare la partita, Patric dovrebbe sostituire Luiz Felipe (uscito domenica con i crampi) sul centro-destra al fianco di Acerbi. Marusic si riprenderà la fascia. Strakosha è pronto a chiudere ancora la porta. Magari per la seconda volta consecutiva inviolata.