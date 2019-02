© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sora di mister Antonio Tersigni è tornato a volare. Con il successo esterno di ieri mattina a Pomezia, 1-0 con rete di Cano, la compagine bianconera ha raggiunto proprio i pometini al quinto posto della classifica del girone B dell'Eccellenza laziale. Con 37 punti, i sorani sono a solo due lunghezze dal secondo posto occupato attualmente da Arce ed Audace, ma a ben dodici dalla vetta guidata dal Tor Sapienza. La zona playoff per potersi giocare gli spareggi per la serie D, obiettivo della società dei co presidenti Belardi e Cirelli torna alla portata. Con il successo di ieri i bianconeri hanno raccoltola quarta vittoria nelle ultime cinque gare con 13 punti totali conquistati. Spazzata via la crisi che aveva visto i ragazzi di mister Tersigni soffrire per dodici gare dove avevano raccolto un solo successo e molti pareggi. Ora sembra il Sora delle prime 14 giornate quando aveva guidato la classifica.Per i risultati delle ultime gare fondamentali i recuperi di giocatori importanti quali Simone Casalese, Mirko Tomei ed il ritorno al goal degli attaccanti, Federico Di Stefano e Cano su tutti. Non sembra piu' un peso enorme l'assenza di Giuseppe pagnani lasciato andare via a dicembre e quelle di Partipilo e Cecino che ingaggiati a fine 2018 per fare il salto di qualità sono stati di fatto messi fuori dopo poche gare. Tra i protagonisti del buon momento, l'attaccante figlio d'arte, Federico Di Stefano, 28 anni, ad un passo dalle 100 reti in carriera«Bisogna rimanere con i piedi a terra, e dare continuità ai risultati che stiamo ottenendo nell'ultimo periodo con lavoro ed umiltà. Dove può arrivare questo Sora non so dirtelo ma di sicuro ce la giocheremo con tutti fino alla fine- ha spiegato Federico Di Stefano- Sono a sette gol finora inq uesta stagione. Per ogni attaccane è importante il gol ma in questo periodo aldilà di chi segna è fondamentale centrare i risultati».«In questo momento non dò importanza ai numeri ed ai successi personali. Tutti siamo estremamente concentrati sulla squadra. A fine campionato tireremo le somme e vedremo dove siamo arrivati e cosa sarò stato capace di fare- ha aggiunto l'attaccante bianconero- Ieri a Pomezia abbiamo conquistato tre punti d'oro, fondamentali. Sapevamo di incontrare una delle squadre costruite per vincere, siamo andati li a Pomezia con l'umiltà di incontrare una squadra forte; abbiamo tenuto bene il campo e sfruttato al meglio le occasioni da loro concesse. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto, ma siamo stati molto bravi a non subire il gol. Poi nella ripresa molto meglio, il goal ed i tre punti. Ora bisogna dare continuità e non fermarsi piu', siamo molto fiduciosi sul proseguio del campionato».