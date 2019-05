«Lo faccio io l'allenatore?» scherza Parolo. E' lui a parlare dopo la gara pareggiata contro il Bologna, anche perché Inzaghi, come alla vigilia, rimane in silenzio per non ricevere domande imbarazzanti sul suo futuro. E soprattutto sull'interessamento della Juventus. Il centrocampista bianconcelsete, pero, non ha alcun dubbio: «Per noi è lui il nostro allenatore e il nostro ciclo continua con lui».





© RIPRODUZIONE RISERVATA