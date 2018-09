© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vittoria che tarda ad arrivare, anche se in settimana dovrebbe arrivare la sentenza sul caso Pomezia. Il Latina Sermoneta non riesce ad ingranare la marcia giusta e il ko di Colleferro peggiora anche la classifica. Il rosso dopo 38’ del centrale difensivo Pica ha sicuramente favorito i padroni di casa.«Fino a quel momento il pallino del gioco l'abbiamo sempre tenuto noi, ai miei ragazzi non posso dire nulla. Siamo stati in partita fino all’ultimo e anche in inferiorità numerica abbiamo messo in difficoltà gli avversari. Il calendario, lo sapevamo, era molto tosto all’inizio». Il tecnico nerazzurro Paolo Pelucchini si mostra comunque ottimista sul prosieguo e non c’è neanche il tempo di respirare considerando che domani pomeriggio c’è l’andata del primo turno di Coppa Italia da giocare al Comunale di Itri.Un derby pontino che avrà in campo un ex molto particolare: l’esterno Edoardo Onorato, tanti anni a Sermoneta, due mesi a Pomezia prima del trasloco nel sud pontino. «Darò spazio a chi finora è stato utilizzato di meno e l’auspicio sarà quello di affrontare a viso aperto l’Itri per giocarci la qualificazione in casa nostra», conclude Pelucchini.