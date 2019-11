Il secondo derby di Roma è servito: domani c'è Trastevere- Tor Sapienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Trastevere stadium si gioca domani il primo derby della loro storia tra Trastevere e Tor Sapienza.A suonare la carica in casa amaranto questa volta è il vice presidente Bruno D'Alessio che è sempre al fianco del presidente Pier Luigi Betturri. « Si tratta di una gara difficile - ha detto D'Alessio - se giochiamo con intellingenza, attenzione e determinazione possiamo superare indenni anche questo ostacolo che non è da sottovalutare. Noi non passiamo sbagliare se vogliamo continurare a restare nella zona alta della classifica».La squadra si è allenata in mattina sul campo che ospiterà il confronto.«Gara che prensenta dei rischi - ha detto il diesse Stefano Mattiuzzo che gioca come sempre a nascondino - come tutti i derby. Ci misuriamo contro una formazione giovane che è da prendere con le molle».In forse nel Trastevere, Capodaglio e Spanò che hanno accusato qualche linea di febbre. In preallarme alcuni ragazzi della juniores nazionale.In occasione del derby ( fischio d'inizio alle ore 14.30), sarà possibile acquistare il biglietto, al prezzo popolare di 5 euro, presso il botteghino dello stadio.