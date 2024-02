Il Sassuolo pronto a cambiare ancora: no di Grosso e Gattuso, Ballardini in corsa

L'avventura di Bigica sulla panchina del Sassuolo dovrebbe essere durata solamente 90 minuti: il tempo di prendere sei gol dal Napoli. I neroverdi sembrano decisi a cambiare ulteriormente, visto che il test per l'ex Primavera è stato un clamoroso flop. Gli emiliani, dopo aver dato il benservito a Dionisi speravano di avere in casa la soluzione, ma si sono dovuti ricredere, per salvare la squadra deve arrivare un tecnico esperto, che conosce la categoria, che non guarda in faccia nessuno e che a questo punto prenda delle scelte anche impopolari. Perché quello visto ieri sera non può essere il reale Sassuolo.

Doppio rifiuto

Certo, per Carnevali non è semplice adesso riuscire a trovare qualcuno pronto a salire su una barca che naviga in acque decisamente agitate. L'ad dei neroverdi ha contattato Gattuso e Grosso, reduci dall'esperienza in Ligue 1 con Marsiglia e Lione, ma entrambi avrebbero rifiutato la proposta non convinti del valore tecnico della squadra. Che in rosa ha comunque quel Mimmo Berardi - troppo volte infortunato che però è pronto al rientro - che secondo le parole che vengono fuori ogni qual volta si parla di un suo possibile passaggio ad una big avrebbe sul mercato un valore di 35-40 milioni di euro. Non basta, evidentemente, per salvare una squadra che ha perso certezze nel corso della stagione e che soprattutto non riesce a esprimersi come ha fatto in avvio quando in una settimana era riuscita a battere Juventus e Inter. Queste difficoltà, comunque, potrebbero dare un'altra chanche a Bigica, che però sembra davvero avere il destino segnato.

Ballardini in corsa

La pista più concreta al momento porta a Ballardini, silurato anche lui quest'anno dalla Cremonese.

Però il tecnico nel corso della sua carriera ha dimostrato di sapere il fatto suo, riuscendo anche in alcune imprese che sembravano improbabili.