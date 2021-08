Martedì 31 Agosto 2021, 07:30

Adesso si può dire: la Roma è tornata squadra. L’evoluzione è evidente. Mourinho, in meno di due mesi di lavoro a Trigoria (e nella tournée in Algarve), ha riqualificato il gruppo. Che non è stato certo rivoluzionato. La rosa è più o meno quella della stagione scorsa, anche se il portiere Rui Patricio e il centravanti Abraham sono giocatori acquistati nell’ultimo mercato. E con loro è sbarcato, in attesa del recupero di Spinazzola, pure Viña come fluidificante sinistro. La formazione titolare, dunque, è per sette-undicesimi la stessa, tenendo presente che un anno fa Zaniolo, assente a Salerno perché squalificato, è subito uscito di scena. La svolta, però, non appartiene ai quattro innesti che sono comunque partiti bene sia in Conference League che in campionato. La virata, invece, è coincisa con l’insediamento dello Special One che ha avuto un impatto autorevole nello spogliatoio giallorosso. Il portoghese si è imposto con la sua personalità e ha fatto centro con la sua semplicità. E ha rigenerato buoni calciatori, da Veretout a Pellegrini, da Ibanez a Cristante, da Karsdorp a Perez. Gli ha spiegato la via più breve per arrivare ad aumentare le loro conoscenze calcistiche e al tempo stesso le loro prestazioni in campo. Soprattutto li ha messi nei loro ruoli, senza disorientarli con esperimenti che non hanno quasi mai successo. Ad ogni interprete ha poi aggiunto qualcosa e tolto solo difetti e insicurezze. Come se non bastasse, gli ha garantito una condizione fisica già accettabile. Ogni seduta dura quanto una partita: 90 minuti e con la palla (per non annoiarsi e per migliorarsi), non più 60. E spesso anche doppio allenamento.

SU LA TESTA

Partendo dalla condizione atletica è andato a curare l’aspetto mentale. Da questo punto di vista la Roma è irriconoscibile. Caratterialmente è un’altra squadra. Sicura di sé, concentrata, matura e tosta. Ora sa sempre che cosa deve fare in partita. Scegliendo il ritmo e il copione. Ha sempre rinunciato al possesso palla, riscoperto poi contro il muro della Salernitana, portando la superiorità addirittura fino all’85%. È passata dalle verticalizzazione, rubando palla e ripartendo, all’assedio con tiro a bersaglio. All’Arechi ha aspettato per poi colpire, senza mai essere frenetica o innervosirsi. E, nella circostanza, senza rischiare. Così ha vinto quattro partite di fila, facendo meglio di qualsiasi altra formazione di serie A nel paragone con il campionato passato: + 5 punti, con i successi nelle prime due gare del torneo attesi sette anni (nel 2014 con Garcia in panchina). Il coinvolgimento è totale: già 8 marcatori diversi e, su 12 reti (tra l’altro tutte su azione), 8 sono state segnate dai centrocampisti, con i tris di Pellegrini (ha fatto centro anche in coppa) e Veretout, e 4 dagli attaccanti. Efficace, ma solida: da due gare non prende gol. Mourinho fa però bene a non accontentarsi. E, pur avendo scelto la formazione titolare (Smalling è ancora out e Spinazzola tornerà nel 2022), punta a perfezionare l’organizzazione. Ecco perché aspetta l’ultimo regalo dai Friedkin. Il play di spessore. Esperto come piace a lui.