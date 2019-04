Il rush finale del Trevignano

Il Trevignano è capolista del campionato di Seconda Categoria (quando mancano quattro giornate alla fine del campionato) con 58 punti frutto di 17 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. La prima della classe si trova in ex aequo con l'Atletico Capranica. La capolista ha segnato 55 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 19 volte. Nell'ultimo turno il Trevignano in trasferta ha battuto per 4-0 sul Barbarano Romano che si trova in fondo alla classifica con 21 punti. Nel prossimo turno di campionato il Trevignano sfiderà in casa il Faleria che si trova al dodicesimo posto con 26 punti.

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA