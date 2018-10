Il Real Madrid crolla a Mosca, il Valencia ferma il Manchester di Mourinho

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ko inaspettato. Nella seconda giornata di Champions League il Real Madrid perde a Mosca contro il Cska. Il Valencia ferma il Manchester United all'Old Trafford, mentre il Lione pareggia in rimonta contro lo Shaktar. Pareggio anche tra Bayern Monaco e Ajax.Gruppo FLione- Shaktar Donetsk 2-2Non si arrende mai il Lione. I francesi pareggiano in rimonta 2-2 contro lo Shakhtar Donetsk. La doppietta di Junior Moraes aveva illuso gli ucraini, padroni del gioco soprattuto nel primo tempo. Nella ripresa il secondo gol del brasiliano sembrava aver chiuso i giochi, ma Dembele con un colpo di test al 70’ ha riaperto il match. Due minuti più tardi il gol di Dubois che evita la sconfitta casalinga ai transalpini.Gruppo EBayern Monaco - Ajax 1-1Un Ajax giovane e coraggioso ferma il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Il tedeschi partono forte. Hummels con un gran colpo di testa firma l’1-0 dopo quattro minuti. Gli olandesi ci mettono un po’ a carburare, ma al 22’ Mazraoui segna il gol del pareggio. Il marocchino dell’Ajax, arrivato a tu per tu con Neur, non sbaglia e fa 1-1. La reazione del Bayern è affidata a Lewandosky, che mette paura ad Onana, ma i lancieri non demordono Ziyech si mette in mostra. Nel secondo tempo l’Ajax prende fiducia e si affaccia più spesso nella metà campo avversaria. Van de Beek manca la zampata vincente da pochi passi, mentre James Rodriguez apre troppo il destro da posizione ravvicinata. Nel finale Schone spaventa Neuer su punizione, che in tuffo devia la sfera contro il palo.Aek Atene - Benfica 2-3Il cuore non basta all’Aek Atene. Il Benfica vince 3-2 nonostante l’inferiorità numerica nel secondo tempo. I portoghesi iniziano la gara nel migliore dei modi: Seferovic al 6’ e Grimaldo al 15’ firmano il doppio vantaggio. Le reazione dei greci è affidata a Hult e Bakasetas, ma Vlachodimos, portiere dei lusitani, chiude la porta. Nella ripresa il Benfica, costretto agli straordinari per l’espulsione al 49’ del primo di tempo di Dias (doppio giallo), subisce la rimonta di Klonaridis, autore di una doppietta. Nel momento migliore dei greci, Alfa Semedo regala la vittoria al Benfica: dopo una progressione palla al piede, il centrocampista scarica un destro rasoterra alle spalle di Barkas che vale il definitivo 3-2.Gruppo HManchester United - Valencia 0-0Poche emozioni all’Old Trafford. I Red Devils di Mourinho faticano contro il Valencia di Marcelino. La prima vera occasione del match arriva al 53’: Pogba prova a sorprende Neto con un tiro potente, ma l’ex Fiorentina respinge in angolo. Pochi minuti più tardi è ancora il francese a scaldare i guanti del portiere su calcio di punizione. Il Valencia si limita al compitino e il Manchester prova ad approfittarne: prima Rashford colpisce la traversa su calcio piazzato, poi Lukaku dall’altezza del dischetto non aggiusta la mira.Gruppo GCska Mosca - Real Madrid 1-0Impresa del Cska contro il Real Madrid di Lopetegui. Gli spagnoli cadono a Mosca per 1-0. Avvio di gara sorprendente: i russi fulminano le merengues dopo appena 2 minuti. Vlasic dal limite dell’area infila Keylor Navas. I blancos, privi di Bale, Isco, Sergio Ramos e Marcelo, provano a reagire senza fortuna: i tentativi di Casemiro e Benzema si stampano rispettivamente sul palo e sulla traversa, mentre Carvajal, uscito per infortunio nel finale di primo tempo, trova un attento Akinfeev. Nella ripresa con l’ingresso di Modric il Real cresce. Asensio, Kroos, Mariano Diaz, che di testa colpisce il palo, e Varane non trovano la via del gol. Al 96’ Akinfeev viene espulso per doppio giallo, lasciando in dieci i suoi per i pochi secondi pesanti. Il tecnico spagnolo paga a caro prezzo il turnover.Torna al successo in Champions League il Manchester City. Gli inglesi nella seconda giornata del Gruppo F vincono in casa dell’Hoffenheim per 2-1. Aguero nel primo tempo e David Silva nella ripresa ribaltano il gol di Belfodil. Un prova di forza per gli uomini di Pep Guardiola, reduci dalla sconfitta contro il Lione nella giornata precedente. I tedeschi restano con un punto in classifica, aspettando il match tra francesi e Shakhtar Donetsk, in programma alle 21:00.Primo tempoInizio in salita per il Manchester City. Dopo 50 secondi i tedeschi passano in vantaggio grazie al gol di Belfodil. L’attaccante dell’Hoffenheim, servito in profondità da Demirbay e tenuto in gioco da Laporte, controlla in area e batte Ederson con il sinistro. La risposta dei citizens non si fa attendere. Aguero pareggia i conti al 7’. Splendido il filtrante di David Silva per Sanè che, entrato in area di rigore, pesca ''El Kun’' alle sue spalle ed è 1-1. Botta e risposta tra le due squadre che non rinunciano ad attaccare. Il City, soprattuto con Sanè e Aguero, si rende pericoloso in diverse occasioni, mentre l’Hoffenheim gioca in contropiede i tedeschi. La ripartenza più importante è quella causata da un clamoroso retropassaggio sbagliato da Laporte: sugli sviluppi dell’azione Belfodil conclude in porta e testa i riflessi di Ederson.Secondo tempoNella ripresa i ritmi si abbassano. Belfodil non riesce ad approfittare delle disattenzioni dei difensori inglesi, che si fanno pericolosi sui calci piazzati. Per arginare la qualità del City e provare ad imbastire una manovra più concreta Nagelsmann manda in panchina Szalai e Bittencourt per Kramaric e Grillitsc. Guardiola inserisce Stones e Bernardo Silva al posto di Otamendi e Gungogan, ma l’Hoffenheim resiste. Con il passare dei minuti il City aumentà l'intensità. Aguero prima non sfrutta un cross di Bernardo Sivla con Baumann fuori dei pali, Sanè poi semina il panico in area, ma nessuno raccoglie il suo invito. All’86’ David Silva decide il match: lo spagnolo si avventa come un falco sul pallone mal controllato da Posch e di sinistro fulmina Baumann. Inglesi avanti per 2-1. L'Hoffenheim si getta nella metà campo avversaria a testa bassa alla disperata ricerca del pareggio senza successo. L’ingresso di Hack per Demirbay non sposta gli equilibri. Pep Guardiola esulta per una importante vittoria in rimonta.