Il presidente del Lione conferma: «Su Depay c’è anche la Roma»

«Su Memphis Depay c’è anche la Roma». Sono queste le dichiarazioni del presidente del Lione Jean-Michel Aulas in un’intervista rilasciata a Telefoot in cui ha confermato l’interesse dei giallorossi sull’attaccante. In realtà sull’olandese c’è anche un colosso come il Barcellona, Koeman lo ha richiesto espressamente al presidente Bartomeu che adesso dovrà parare i colpi del club di Friedkin. Un mossa, quella di Aulas, che potrebbe servire ad alzare il prezzo del calciatore dato che l’offerta dei blaugrana è stata di soli 25 milioni di euro. Depay ha collezionato nella scorsa stagione 22 presenze e segnato 15 gol con i francesi guidati da Rudi Garcia (che si è opposto alla cessione) arrivati in semifinale di Champions e poi battuti dal Bayern Monaco 3-0. Ultimo aggiornamento: 21:19

