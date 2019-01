Il Pontinia torna a vincere: primo posto e titolo di campione d'inverno

Pontinia che si rialza subito dopo il pari casalingo con il Sabaudia, portando a casa tre putni importanti contro l’Atletico Cervaro. Amaranto che ottengono la vittoria e agguantano così il primo posto in classifica in compagnia dell’Anitrella, festeggiando il platonico titolo di campione d’inverno. Un titolo che porta sicuramente più entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. Partita che si mette subito bene per gli amaranto. Dopo neanche centoventi secondi la squadra di mister Fabrizio Cencia la sblocca grazie al sigillo di Brizzi. Nella seconda frazione di gara i padroni di casa la mettono sull'agonismo. Il Pontinia resiste, si guarda bene dal rischiare e fa suoi i tre punti che gli regalano il primato in classifica. Da segnalare un calcio di rigore sbagliato da Coia ad una manciata di minuti dal termine e qualche polemica di troppo nel finale.

