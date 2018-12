Ultimo aggiornamento: 17:23

Il Pontinia di Fabrizio Cencia è la nuova capolista del girone D insieme all’Anitrella, a quota 27. Nel recupero della 12esima giornata gli amaranto hanno battuto di misura (1-0) il Città di Paliano. Decisiva la rete firmata al 16’ del primo tempo dall’attaccante Costanzi, al quarto centro in campionato, lesto a sfruttare l’assist di D’Amato e a battere il portiere Fortunati. Negli altri due recuperi successo strabordante del Terracina, che annichilisce il Casalvieri (7-0) e sale al quart’ultimo posto in classifica con 15 punti a due lunghezze dai ciociari. Al “Colavolpe” a bersaglio il neo acquisto Spila, la punta ex Vis Sezze, autore di una pregevole tripletta. A completare lo score Villacaro, Cucchi, Della Fornace ed Alla. Successo prezioso anche del Suio Terme Castelforte-Minturno che ha superato 3-2 il fanalino di coda Aurora Vodice Sabaudia. Vantaggio dei padroni di casa con Martino, che poi subiscono la rimonta ospite firmata dal tandem Pisani-De Iorio (rigore), ma i ragazzi di Pernice, dopo il penalty fallito da Lonardo, non demordono e ribaltano tutto nella ripresa grazie alla testata del numero 9 Cenerelli e alla magia di Noli ad un quart’ora dalla fine.