Il Pontinia continua a sbalordire e vince anche in Coppa

Percorso piuttosto anomalo fin qui quello del Pontinia che fin qui, insieme ad altre 4 formazioni del girone D, non ha ancora trovato il pareggio nelle cinque giornate disputate ottenendo tre vittorie e due sconfitte. Il dato che sorprende ancora di più è che la formazione di Fabrizio Cencia fin qui è riusciti d ottenere i tre punti solo in trasferta anche con formazioni di rango come il Ferentino, trasformando le mura amiche in un vero e proprio tabù che è riuscito a sfatare soltanto in giornata con la vittoria in Coppa Italia Promozione per 3-1 sul Terracina con le reti di Coia al 5’pt., Dell’isola al 30’ pt. e Koyate al 20’ st. che si rende protagonista di uno sfortunato autogol, spezzando cosi le speranze di rimonta della sua squadra.

Ultimo aggiornamento: 19:08

