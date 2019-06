Palestrina 1919-Pontinia Calcio sarà la finale playoff della categoria Promozione, anche se per entrambi i collettivi

il salto nell'Eccellenza è scontato. Stamani il Palestrina 1919 ha battuto l’Aranova 2 a 1, mentre il Pontinia Calcio si è imposto sulla Pol. Monti Cimini per 2 a 0. Si sono affrontate sul neutro di Ostia a viso aperto la Pol. Monti Cimini e il Pontinia in un match condizionato, nel corso dei primi minuti, dalla posta in palio. Infatti, il gioco messo in luce dalle due compagini è stato abbastanza guardingo e è finito per ristagnare nella zona nevralgica del campo.



VANTAGGIO SU COLPO DI TESTA DI ROGATO

Al 21’, il primo squillo con una fiondata di Zhar a cui si oppone in tuffo l’ottimo Ristic. Ci prova, qualche minuto dopo, Paolessi con una conclusione dal limite che sorvolala traversa. Al 35’, Zhar pennella in area un ghiotto pallone per Sey che, al momento di concludere, incespica consento il recupero difensivo. Al 39’, gli spalti gremiti (circa 400 tifosi presenti di entrambi i club) dell’Anco Marzio esplodono per il gol firmato da Rogato che raccoglie un angolo e lo spedisce di testa alle spalle di Nencioni. La reazione dei viterbesi è affidata a Schiavon che serve Zhar il cui tiro ravvicino è debole e favorisce la parata dell’estremo difensore avversario.



RADDOPPIO DI COIA

Non trascorre molto dal fischio di inizio dei secondi 45’ che D’Amato manca il bersaglio da posizione favorevole. Al 14’, Paolessi impegna di testa Ristic. Al 16’, arriva il raddoppio del Pontinia che porta la firma di capitan Coia, sempre dagli sviluppi di un calcio d’angolo. I Cimini non ci stanno e si gettano generosamente in avanti. Al 20’, prodezza di Ristic su bordata di D’Amato. Al 38’, tiro dal limite di Sabatino che viene deviato e costringe il portiere a una sfortunosa deviazione in angolo. Al 43’, ci prova Fanasca ma è bravo il portiere avversario. Al 44’, prodezza di Nencioni. Finisce con i festeggiamenti del Pontinia che brinda alla promozione in Eccellenza.



IL PRESIDENTE DEL PONTINIA: «PROMOZIONE MERITATA»

Il triplice fischio dell’ottima giacchetta nera romana, Luigi Pica, scatena la gioia dei giocatori in campo e dei tifosi sugli spalti che hanno festeggiato un successo pesante con cui volano, prima di giocare la finale, nell’Eccellenza. «E’ una grossa soddisfazione – afferma il presidente del Pontinia Calcio, Miro Malandruccolo al termine della partita – perché è la prima volta, nella storia del nostro club, che saliamo nell’Eccellenza. Credo che abbiamo ampiamento meritato questo traguardo in funzione dell’impegno profuso durante l’arco della stagione. Abbiamo attraversato un momento difficile ma con carattere e grinta ne siamo usciti. Ringrazio la squadra, il tecnico il direttore sportivo e tutto lo staff. Dedichiamo questo successo ai tifosi e alla città di Pontinia».



FORMAZIONI

Pol. Monti Cimini: Nencioni, Balletti, Di Battista, Paolessi, Sabatino, Piergentili, Fazioli (27’ st Prince), Andeoli (22’ st Ergottino), Fanasca, Zhar, Sey. A disp. Pataloni, Filesi, Buzzi, Narcioglu, Baldini Medori. All. Cammillucci

Pontinia Calcio: Ristic, Bottoni, Todo, Vezoli, Rogato, Roani, D’Amato (39’ st Segetti), Schiavon, Coia (47’ st Vanzari), Peressini, Costanzi (36’ st Dell’Isola). A disp. Cerocchi, Stefanini, Brizzi, Piersanti, Di Girolamo, Forzan. All. Cencia

Arbitro: Pica di Roma1 (Brizzi-Conti)

Reti: 39’ pt Rogato, 16’ st Coia



Ultimo aggiornamento: 22:01

