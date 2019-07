Il Pomezia piazza un interessantissimo giovane colpo: il club di Bizzaglia ha chiuso per il classe '99 Fancesco Olivetti per rinforzare il reparto avanzato. L'attaccante vanta già esperienze molto importanti come ad esempio con le maglie di Roma, Carpi, Ostiamare e Lupa Roma. Raggiunto l'accordo e arrivata la firma con i rossoblù.

Ultimo aggiornamento: 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA