Il Pomezia rialza subito la testa con le reti di Di Ventura e Laghigna

Rialza subito la testa il Pomezia, dopo una settimana difficile, generata dal doppio ko della scorsa settimana (tre punti tolti da giudice sportivo, altri tre persi a Genazzano) per la squadra di Cristiano Gagliarducci. Contro il Lavinio (a dire il vero deicimato dal giudice sportivo in settimana...) il Pomezia ha ritrovato la vittoria, con le reti di Di Ventura nel primo tempo e Laghigna (con consueta capriola per festeggiare) nella ripresa. Di Giannone la rete con la quale il Lavinio ha provato a riaprire la gara. Il successo riporta un po' di serenità nell'ambiente rossoblù, atteso mercoledì dal ritorno di coppa Italia, in casa contro il Campus, che all'andata si è imposto 3-1.