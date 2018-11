© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre vittorie consecutive dopo un inizio di stagione decisamente balbettante. Così il Pomezia è risalito fino al secondo posto del girone B di Eccellenza (assieme ad Arce e Tor Sapienza), “rinsaldando” la panchina di mister Cristiano Gagliarducci. «Siamo stati molto compatti come gruppo nei momenti più delicati e anche la società ha avuto il grande merito di darci fiducia – spiega l’esperto difensore Carlo Baylon, capitano del gruppo pometino – Ragionando d’istinto avrebbero potuto fare altre scelte, ma il campo ha detto che quella di non cambiare è stata una scelta premiante e speriamo di continuare ad avvalorare questa tesi».Il capitano del Pomezia prova a dare una motivazione dell’andamento lento del gruppo di Gagliarducci nelle prime giornate di campionato. «Difficile dare una spiegazione, ma credo che ci sia voluto un po’ di tempo per amalgamarci considerato che questo è un gruppo molto rinnovato. La nostra forza è stata quella di credere sempre nei mezzi di questa squadra». La sosta forzata ha un po’ frenato lo slancio del Pomezia. «Una pausa che non ci voleva, prima di tutto per il motivo che l’ha causata e in secondo luogo perché eravamo in un ottimo momento e avremmo preferito giocare e dare continuità agli ultimi risultati». Dieci gol per Laghigna, uno per altri elementi della rosa: per Baylon, però, non c’è “dipendenza” dall’attaccante istriano.«Erik è sicuramente un grande finalizzatore, ma è importante anche il contributo di chi lo supporta e lo mette in condizione di segnare» sottolinea Baylon che, dall’alto della sua esperienza, può parlare con cognizione di causa della decisione dell’Aia di non inviare arbitri nel Lazio per le gare di questo fine settimana. «Se è stata una scelta giusta lo vedremo tra un po’, bisognerà verificare se non torneranno a ripetersi episodi gravi come quello di domenica scorsa. Se il calcio laziale è violento? Non credo che qui ci sia un’emergenza. Io ho girato diverse regioni e purtroppo di questi episodi ne ho visti. Ricordo il clamoroso caso di quando giocavo in Campania con la maglia del Savoia e venimmo letteralmente aggrediti a Caserta, ottenendo la vittoria a tavolino in una semifinale play off di serie D nel 2004