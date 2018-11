© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grande gesto di solidarietà. Il Pomezia Calcio aveva organizzato ogni particolare nei minimi dettagli per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne in collaborazione con l’Associazione Donne per la Sicurezza Onlus. La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere poco prima del fischio d’inizio della gara di campionato tra la squadra di Gagliarducci e il Morolo. Le avverse condizioni meteorologiche, però, ci hanno messo il classico zampino e hanno costretto il signor Ercole della sezione di Latina a rinviare il match a data da destinarsi.«Abbiamo posticipato la cerimonia di una settimana e più precisamente alla sfida interna con la Virtus Nettuno - spiega il Direttore Generale Franco Mancini - . Siamo al fianco delle donne in questa giornata piuttosto particolare. A nome di tutto lo staff dirigenziale del Pomezia Calcio, ci tengo a rimarcare che il rispetto per le donne è un’inalienabile e indivisibile parte dei diritti umani universali. E’ necessario lottare giornalmente, ognuno nel proprio piccolo, per uno sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso».Il patron rossoblu, Alessio Bizzaglia, ha consegnato simbolicamente un mazzo di fiori alla signora Barbara Cerusico, presidentessa della Onlus Associazione donne per la Sicurezza, la quale è un prezioso punto di riferimento, di informazione e di sostegno psicologico per tutte le donne che subiscono violenza. «Ci tengo a fare una riflessione sulla violenza che subiamo noi donne - precisa Barbara Cerusico, figlia del presidente del Pomezia Calcio - . Lo stupro è un crimine orrendo contro le donne perpetrato dagli uomini. Per combattere questo crimine non dobbiamo concedere alcun alibi ai colpevoli. E le donne, soprattutto le madri, devono domandarsi quale cultura del rispetto e della dignità hanno insegnato ai figli. I genitori hanno una grande responsabilità nell’educarli. Nessun decreto legge, nessun inasprimento e certezza della pena, pure indispensabile, potrà prendere il posto nell’insegnare e nel far crescere i ragazzi nel massimo rispetto delle donne. Educhiamo i nostri ragazzi al no. Ad accettare e rispettare i sì e i no che una donna ha il diritto di dire e di veder rispettati. Insegniamo e pretendiamo da loro il rispetto delle regole, senza le quali c’è soltanto violenza e sopraffazione. Non diamo oggi alibi ai nostri figli maschi se vogliamo farne domani degli uomini felici, capaci di amare e rispettare le proprie e le donne degli altri…».