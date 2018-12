Ultimo aggiornamento: 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rete del neoacquisto Edoardo Renelli, siglata nel momento topico della ripresa, consente al Pomezia Calcio di tornare a sorridere. Fermamente intenzionata a riprendere la retta via, dopo l’inopinato passaggio a vuoto accusato domenica scorsa contro una quadrata Virtus Nettuno, la squadra del patron Bizzaglia si aggiudica di stretta misura la gara di recupero con il Morolo (2-1), aggancia al terzo posto l’Arce e riduce a sole due lunghezze il gap dalla capolista Sora.Dopo un botta e risposta dal dischetto tra Cataldi e Valentino, entrambi a segno su calcio di rigore nel corso del primo tempo, la formazione pometina riesce a conquistare i tre punti in palio per merito del difensore centrale Renelli, cinico a ribadire in fondo al sacco una punizione calciata dallo specialista Celli e respinta da Palombo con l’aiuto del palo. «Sono felicissimo di aver cominciato sotto i migliori auspici l’avventura al Pomezia Calcio - sottolinea Edoardo Renelli - . La vittoria con il Morolo ovviamente ha per me un valore particolare. Mi sono tolto la soddisfazione di siglare la rete del successo e ho consentito alla mia nuova squadra di fare un bel balzo avanti in classifica generale».La formazione guidata da Gagliarducci adesso troverà sul proprio cammino la Cavese, compagine attestata nella zona medio-bassa della classifica. «E’ una trasferta che nasconde parecchie insidie, renderemo visita a una squadra che merita il massimo rispetto - sottolinea l’ex pilastro della Valle del Tevere - . Dobbiamo scendere in campo con la massima determinazione e provare a sfruttare al meglio le nostre caratteristiche tecniche. L’imperativo è quello di conquistare, nelle restanti tre gare dell’anno solare, il maggior numero di punti possibili per provare a colmare quanto prima il gap dalla vetta …».